VVV-Venlo in gesprek met Kruys over trainerschap

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Rick Kruys. Ⓒ PROSHOTS

VENLO - De kans dat FC Utrecht assistent-trainer Rick Kruys gaat kwijtraken, wordt steeds groter. VVV-Venlo ziet in de jeugdige trainer de topkandidaat voor de vacante post van hoofdtrainer en is inmiddels met Kruys in gesprek over een overgang.