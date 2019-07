Halep dwarsboomt grandslamrecord Williams in Wimbledon-finale

Op het heilige gras van Wimbledon stonden Williams en Halep tegenover elkaar op Centre Court. De Amerikaanse ging voor haar achtste Wimbledon-titel en 24e grandslam - wat een evenaring van het grandslam-record van Margeret Court zou betekenen. Halep stond nooit eerder met het eremetaal in Londen in haar handen.

Stalen zenuwen

De Roemeense stond voor de eerste keer in haar carrière in de finale van Wimbledom, maar van zenuwen leek zij geen last te hebben. Williams kende in tegenstelling tot Halep een stroef begin. De beweeglijke Roemeense ging goed om met de harde klappen van Williams. De nummer zeven van de wereld brak twee keer door de opslag van Williams heen en schreef de eerste set binnen 25 minuten op haar naam: 6-2.

De 37-jarige Amerikaanse, die in 2017 in Australië haar laatste grandslam won, schreeuwde de frustratie aan het begin van de tweede set van zich af. Het leek even te werken, maar bij de derde opslagbeurt brak Halep haar tegenstandster opnieuw.

Die voorsprong gaf Halep niet meer uit handen. Ze walste over Williams heen en pakte ook de tweede set en daarmee ook de wedstrijd en het kampioenschap.

Primeur

De Wimbledon-titel is een primeur voor Halep, al is het haar tweede slam in haar carrière. In 2018 won ze Roland Garros en schreef ze op het gravel van Parijs haar eerste grandslam op haar naam.

In Londen kwam de 27-jarige Roemeense nooit verder dan de halve finale, maar nu mag zij zichzelf de trotse winnares van Wimbledon noemen.

Voor Williams eindigde Wimbledon in mineur. De 23-voudig grandslamwinnares haalde bij lange na haar niveau van eerder dit toernooi niet.

Mannenfinale

De finale van de mannen wordt zondag gespeeld. Een spektakelstuk wordt verwacht als Roger Federer en Novak Djokovic het tegen elkaar opnemen.

