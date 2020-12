Vincent van der Voort stunt op WK darts

Van der Voort schoot als een komeet uit de startblokken. Met een gemiddelde van 115 punten per drie pijlen haalde hij de eerste set met 3-0 in legs binnen. Aspinall, de nummer zes van de wereld, stond erbij en keer ernaar. Ook het tweede bedrijf ging met dezelfde cijfers naar Van der Voort. Na de tweede pauze wist Aspinall zich vervolgens toch te herpakken. De halvefinalist van 2019 ging beter gooien, Van der Voort zakte qua niveau iets terug en daardoor won de Brit set nummer 3 met 3-1 in legs.

Aspinall leek ook de vierde set vrij eenvoudig te winnen, maar Van der Voort knokte zich terug van een 2-0 achterstand in legs. In het slotstuk bleek Aspinall over net iets meer scorend vermogen te beschikken. Hij finishte alsnog via dubbel 16, waardoor de wedstrijd weer volledig in balans (2-2 in sets) was. Beide spelers ontliepen elkaar nog weinig. Het gemiddelde van Aspinall kroop omhoog naar 95 en Van der Voort kon de waanzinnige start niet vasthouden en kwam inmiddels uit op een meer gebruikelijke score van ongeveer 97.

Sterk slotstuk Van der Voort

Van der Voort vond het na twee opeenvolgende verloren sets genoeg geweest. De 45-jarige darter uit Purmerend profiteerde in de tweede leg, toen hij al op 1-0 stond, van drie missers van Aspinall op dubbel 2. Van der Voort finishte wel direct. Vervolgens trok hij de set via 3-1 naar zich toe, dat kwam ook mede doordat Aspinall de triples nauwelijks nog wist te vinden. Van der Voort zette daar juist een constant niveau tegenover.

Ook in het vervolg hield Van der Voort zijn hoofd koel. Hij pakte in de zesde set direct de openingsleg van Aspinall af. Daarna volgde hij zijn eigen beurt met een maximale score van 180. Zijn Britse tegenstander was volledig de weg kwijt, getuige ook zijn gemiddelde dat rond de 90 punten per drie pijlen bungelde. Aspinall schudde al zijn hoofd. Van der Voort klaarde de klus uiteindelijk dankzij een ijzersterke slotleg, waarin hij met een rake dubbel 16 het duel besliste. In de achtste finales treft ’Fast Vinnie’ later deze week de winnaar van de partij tussen Daryl Gurney en Chris Dobey.

Dirk van Duijvenbode viert zijn overwinning op Adam Hunt. Ⓒ PDC

Van Duijvenbode en Van Gerwen door

Eerder op maandag schaarde Dirk van Duijvenbode zich op overtuigende wijze bij de laatste zestien van het WK darts. De 28-jarige Westlander zegevierde met 4-0 in sets over Adam Hunt en maakte indruk met zijn gemiddelde van 104,09. Michael van Gerwen plaatste zich zondag al voor de achtste finales. Dat deed de drievoudig wereldkampioen via een overwinning (4-0 in sets) op Ricky Evans. De 31-jarige Vlijmenaar gooide een gemiddelde score van 106,85. Danny Noppert kan zich dinsdagavond nog als vierde Nederlander bij de laatste zestien scharen. Hij moet dan wel zien af te rekenen met Dave Chisnall.