Zverev laat Thiem kansloos in finale Madrid

De als tweede geplaatste Duitser versloeg de Oostenrijker Dominic Thiem in de finale in twee sets: 6-4 6-4. Het was de tweede toernooizege op rij voor Zverev, die een week geleden in München ook de titel pakte.

Zverev had in zowel de eerste als tweede set aan één break genoeg. De Duitser gaf de als vijfde geplaatste Thiem ook geen kans om terug te breken en won het toernooi in Madrid zonder een set te verliezen.

Thiem had in de kwartfinale grote indruk gemaakt door de op gravel nagenoeg onklopbare Rafael Nadal uit te schakelen, maar hij kwam er in de finale niet aan te pas. De 21-jarige Duitser won ook in de tweede set meteen de opslagbeurt van de Oostenrijker en hield die voorsprong vrij eenvoudig vast.

Zverev verdedigt komende week zijn titel op het toernooi van Rome.