Van der Poel moet bij cross in Koksijde hoofd diep buigen voor ontketende Van Aert

Van der Poel ging er direct in de eerste ronde vandoor, waar Van Aert op dat moment toch echt moest passen. In het diepe zand leek MvdP in het voordeel op bepaalde punten van het parcours, maar de Belg bleef toch steeds knap in het spoor.

In ronde 3 besloot Van Aert zijn zandtubes in te ruilen bij de materiaalpost. Dat was een juiste keus. In ronde 4 knalde hij langs Van der Poel en reed op een ijzersterke manier weg bij ’Matje’. De Belg van Jumbo-Visma ging met een noodvaart vandoor. Zijn concurrentie zag hem dan ook niet meer terug.

Van der Poel moest het hoofd diep buigen en alle zeilen bijzetten om de tweede plek - op meer dan een minuut van Van Aert - veilig te stellen.

Van Anrooij de beste bij de vrouwen

Shirin van Anrooij heeft in het Belgische Koksijde de Duinencross op haar naam geschreven. De wedstrijd maakt deel uit van de X2O Trofee, het circuit waarin Van Anrooij dit seizoen nog niet de beste was.

Shirin van Anrooij Ⓒ ANP/HH

Met 14 seconden achterstand op Van Anrooij werd Fem van Empel tweede, de derde plaats was voor Lucinda Brand. Zij moest ruim een minuut toegeven op de winnares. Voor de derde keer op rij kende de wedstrijd bij de vrouwen een volledig Nederlands podium. Vorig seizoen ging de zege naar Annemarie Worst.

De Duinencross maakte de afgelopen jaren deel uit van het wereldbekercircuit.