Fernando Alonso stapt ondanks gebroken kaak weer in Formule 1-auto

Zijn Franse teamgenoot Esteban Ocon neemt de eerste testdag voor zijn rekening. Zondag komen Ocon en Alonso beiden in actie op het circuit van Sakhir.

De 39-jarige Spanjaard liep vorige maand een gebroken bovenkaak op bij een fietsongeval in Zwitserland. Alonso, die eind 2018 uit de Formule 1 vertrok, moest geopereerd worden en lag enkele dagen in het ziekenhuis. Hij ontbrak begin deze maand bij de presentatie van de blauwe Alpine-bolide, die ook witte en rode accenten heeft.

De A521 heeft een Renault-motor en is door de afspraken over de reglementswijzigingen als gevolg van de coronapandemie in grote lijnen vergelijkbaar met de RS20 van Renault van afgelopen jaar. Het nieuwe seizoen begint op 28 maart in Bahrein. De teams krijgen slechts drie dagen de tijd om hun deels nieuwe bolides te testen.