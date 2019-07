Peru verrassende finalist Copa América

Voor Peru scoorde Edison Flores in de 21e minuut de openingstreffer. Yoshimar Yotún verdubbelde nog voor rust de voorsprong. Feyenoorder Renato Tapia speelde de gehele wedstrijd bij Peru, dat in de tweede helft eenvoudig overeind bleef. In de blessuretijd werd het verschil nog groter toen José Paolo Guerrero de derde treffer voor Peru scoorde.

In de vijfde minuut van de blessuretijd had Eduardo Vargas nog de kans om met een strafschop de eer te redden. Doelman Gallese van Peru doorzag de Panenka van de Chileen door te blijven staan en zo simpel de penalty te stoppen.

Peru neemt het zondag in de finale op tegen thuisland en favoriet Brazilië. Dat land plaatste zich dinsdag al voor de 20e keer in de historie voor de eindstrijd door een 2-0 overwinning op aartsrivaal Argentinië. De achtvoudig kampioen speelt voor het eerst sinds 2007 weer de finale van het toernooi.

Tweevoudig kampioen Peru speelde de finale van het toernooi voor het laatst in 1975. Het won 44 jaar geleden de eindstrijd van Colombia.

Gold Cup

De Verenigde Staten hebben de finale van de Gold Cup bereikt. In Nashville rekenden de Amerikaanse voetballers redelijk eenvoudig af met Jamaica. Al na acht minuten zette Schalke 04-speler Weston McKennie het gastland op een 1-0 voorsprong. Hij tikte van een meter of 6 een voorzet van Regie Cannon gemakkelijk in. Vervolgens moest de arbiter in de 15e minuut het duel stilleggen vanwege onweer. Pas anderhalf uur later werd de wedstrijd hervat.

In de 52e minuut verdubbelde Christian Pulisic, die in januari voor 64 miljoen van Dortmund naar Cheslea verkaste, de marge. Keeper Andre Blake van Jamaica wist een schot van Jordan Morris nog te pareren maar de bal viel vervolgens voor de voeten van Pulisici, die hard binnenschoot.

Shamar Nicholson bracht de spanning terug in het duel door na 69 minuten met een kopbal de aansluitingstreffer te maken. Drie minuten voor tijd maakte Pulisic echter met zijn tweede treffer van de avond een eind aan de Jamaicaanse hoop: 3-1.

De regerend kampioen neemt het zondag in de finale in Chicago op tegen aartsrivaal Mexico. Dat versloeg dinsdag in de andere halve finale Haïti met moeite: 1-0. De VS en Mexico stonden vijf keer eerder in de finale van de Gold Cup tegenover elkaar. Vier keer won Mexico, in 2007 waren de Amerikanen beter. In hetzelfde stadion waar zondag de finale wordt gespeeld, werd het toen 2-1.