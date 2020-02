FC Barcelona-coach Setién reageert laconiek op Messi/Abidal-rel

„Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit geen invloed heeft op mijn team”, zei Setién. „Iedere club heeft zijn eigen problemen. Maar laten wij ons concentreren op voetbal. We willen naar de volgende ronde van de beker. Aan andere dingen moeten we onze energie niet verspillen. Jullie zijn er meer mee bezig dan wij”, beet hij de aanwezige journalisten toe. „Ik heb er met mijn spelers nog geen minuut over gesproken.”

De vaak zo ingetogen Messi reageerde dinsdag op Instagram ongekend fel op uitspraken van Abidal. Volgens de technisch directeur waren sommige spelers ontevreden over de inmiddels ontslagen trainer Ernesto Valverde. Zij wilden niet alles meer voor hem geven.

„Om eerlijk te zijn doe ik dit soort dingen liever niet”, schreef Messi op zijn socialmediapagina. „Maar ik denk dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn taken. De spelers dragen verantwoordelijkheid voor wat er op het veld gebeurt en wij zullen de eersten zijn die toegeven dat het allemaal niet zo goed liep. Maar ik vind dat als je over spelers praat, je ook met namen moet komen. Doe je dat niet, dan voed je de geruchten en gaan mensen dingen zeggen die niet kloppen.”

Setién is niet bang dat hij nu met een ongemotiveerde Messi te maken krijgt. „Hij glimlacht nog steeds en heeft goed getraind. Hij heeft ook voldoende ervaring om te weten wat hij moet doen.”

De Spaanse kranten pakten woensdag groot uit met de rel bij Barcelona. Volgens Catalaanse media moet Abidal vrezen voor zijn functie en komt er snel een crisisberaad.