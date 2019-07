Geen Oranjeparade, wel een fanzone bij finale

De Oranjeparade gaat niet door, omdat de afstand tussen de fanzone en het stadion te lang is (ruim 20 kilometer). „We zijn verheugd dat de lokale autoriteiten na overleg met de Nederlandse ambassadeur in Parijs bereid zijn de fanzone te faciliteren”, meldt de KNVB.

De fanzone is ingericht op Place Antonin Poncet en gaat zondag om 11.00 uur open.

Bij de gewonnen halve finale tegen Zweden (1-0 in de verlenging) konden de Oranjefans de Nederlandse voetbalsters niet steunen middels een Oranjeparade of een fanzone. Vanwege de korte voorbereidingstijd vond de gemeente Lyon het niet verstandig om een dergelijke bijeenkomst te houden. Op de speeldag, afgelopen woensdag, werd er op het laatste moment alsnog een klein Oranjefeestje gevierd in het centrum van Lyon.