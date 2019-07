Opsteker voor supporters: Oranje-fanzone toegestaan

De Oranjeparade gaat niet door, omdat de afstand tussen de fanzone en het stadion te lang is (ruim 20 kilometer). „We zijn verheugd dat de lokale autoriteiten na overleg met de Nederlandse ambassadeur in Parijs bereid zijn de fanzone te faciliteren”, meldt de KNVB.

Bij de gewonnen halve finale tegen Zweden (1-0 in de verlenging) konden de Oranjefans de Nederlandse voetbalsters niet steunen middels een Oranjeparade of een fanzone. Vanwege de korte voorbereidingstijd vond de gemeente Lyon het niet verstandig om een dergelijke bijeenkomst te houden. Op de speeldag, afgelopen woensdag, werd er op het laatste moment alsnog een klein Oranjefeestje gevierd in het centrum van Lyon.

Fanzone

De fanzone is ingericht op Place Antonin Poncet en gaat zondag om 11.00 uur open. Er is een feestelijke bus, een artiest en een radio-dj. Het gaat warm worden in Lyon en de KNVB waarschuwt supporters voldoende te drinken, zich goed in te smeren met zonnebrandcrème en een pet of hoed te dragen om een zonnesteek of uitdroging te voorkomen.

Uitverkocht

Zondag begint de finale van de mondiale eindronde om 17.00 uur. In Parc OL, het stadion van Olympique Lyon, kunnen 60.000 supporters en het is uitverkocht. De KNVB verwacht dat ongeveer 4500 fans van Oranje de wedstrijd zullen bijwonen. De KNVB hoopt toch dat er nog wat kaarten beschikbaar komen.

Via de website van de mondiale bond FIFA kunnen fans die al in een vroeg stadium een ticket hebben gekocht die weer doorverkopen. Zo hadden vooraf duizenden Fransen een kaartje besteld, in de hoop dat hun land in Lyon de eindstrijd zou halen.

De Franse voetbalsters moesten echter in de kwartfinales buigen voor de VS. De Amerikaanse vrouwen worden al het hele toernooi gevolgd door een grote fanschare, naar schatting zo’n 20.000 mensen. De KNVB rekent zondag op zeker 4500 Nederlandse supporters in het stadion. Jan Dirk van der Zee, de directeur amateur- en vrouwenvoetbal bij de bond, hoopt dat er nog wel wat kaartjes beschikbaar komen. Van der Zee verwacht dat er dan tussen de 6000 en 7000 fans in het oranje de ’Leeuwinnen’ komen aanmoedigen.