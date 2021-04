Max Verstappen wil afrekenen met ’Italië-syndroom’

De Red Bull-coureur viel vorig seizoen tijdens alle drie de wedstrijden in Italië (Monza, Mugello en Imola) uit. „Vorig jaar hadden we op Imola een behoorlijk goede race, tot aan de bandenproblematiek”, doelt hij op de klapband die hem een topklassering kostte. „Ik voel me heel ontspannen en kijk ernaar uit om daar weer naartoe te gaan.”

Verstappen probeert de verwachtingen nog wat te temperen, maar beseft ook dat hij er aan het begin van het seizoen beter voorstaat dan ooit. Tijdens het eerste race-weekeinde in Bahrein was hij tijdens de kwalificatie veruit de snelste. Een dag later moest hij alleen Lewis Hamilton voor zich dulden. Mede vanwege een probleem aan het differentieel kende Verstappen zeker geen vlekkeloze race.

Geen garanties

„Zelfs als we de race in Bahrein hadden gewonnen, zijn er altijd gebieden om te verbeteren. Zeker als je vecht tegen een team dat zeven keer op rij wereldkampioen is geworden (Mercedes, red.). Ik ben klaar voor de strijd, het is een erg lang seizoen. We hebben een positieve start van het seizoen gehad, maar dat biedt geen garanties. Alles moet perfect werken om onze belangrijkste concurrent te verslaan. We zijn ook maar op één circuit geweest, dus elk weekend moet je proberen om weer een goede balans in de auto te vinden, maar iedereen geniet van die uitdaging van de Formule 1.”

