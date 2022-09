Justin Bijlow ’beetje verrast’ door afwezigheid in Oranje

Op de vraag of hij daardoor verrast is, reageerde Bijlow eerst ontwijkend. „Uhhh, tja, verrast... Ik had er wel graag bij gezeten, laten we het daar op houden”, zei de Feyenoorder bij ESPN na de verloren topper tegen PSV (4-3). „Ik was wel een klein beetje verrast ja. Maar goed, ik moet hard werken. Als ik er over twee maanden maar bij zit”, zo doelde Bijlow op de WK-selectie die Van Gaal in november formeert.

De bondscoach heeft met Andries Noppert (sc Heerenveen) en Remko Pasveer (Ajax) twee nieuwe keepers opgeroepen voor de komende wedstrijden in de Nations League tegen Polen en België. Jasper Cillessen en Mark Flekken zitten er ook weer bij. Van Gaal selecteerde geen enkele speler van Feyenoord, tot teleurstelling van trainer Arne Slot die vrijdag zei tevreden te zijn over de prestaties van Bijlow.

De doelman vertelde contact te hebben gehad met Frans Hoek, de keeperstrainer van Oranje. „Wat wij besproken hebben, is iets tussen ons. Ik was graag naar Oranje gegaan, dat is logisch. Ik hoop dat ik er over twee maanden wel bij zit. Ik moet doen wat ik moet doen, dan komt het vanzelf. Daar gaan we voor”, aldus Bijlow, die toegaf dat hij niet in topvorm verkeert. „Maar ook niet in heel slechte vorm.”

Martins Indi onzeker voor Oranje

Het is onzeker of Bruno Martins Indi komende week beschikbaar is voor het Nederlands elftal tijdens de duels met Polen en België in de Nations League. De centrale verdediger viel zondag geblesseerd uit in de slotfase van de eerste helft van het duel van AZ met Ajax.

Martins Indi is een van de 25 spelers die zich maandag bij bondscoach Louis van Gaal mag melden in het trainingskamp van Oranje in Zeist. Nederland speelt donderdag in Warschau tegen Polen en sluit de groepsfase van de Nations League drie dagen later in Amsterdam af tegen België.

De ploeg van Van Gaal gaat in groep 4 van de A-divisie op kop met 10 punten uit vier wedstrijden. België heeft 7 punten, Polen 4 en Wales pas 1 punt.