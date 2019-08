Nederland is wereldkampioen, voor de verandering. Ⓒ Marco Spelten

AMSTERDAM - Verrassend was de tiende wereldtitel voor de korfballers van Oranje natuurlijk niet. Spannender is het in de loop der jaren ook niet geworden in de mondiale top. België, het enige andere land dat ooit een wereldtitel won, biedt steeds minder tegenstand in de finale.