WK in gevaar voor Denzel Dumfries? Oranje-international valt uit bij Inter

De 26-jarige Zuid-Hollander kreeg aan de zijlijn de bal aangespeeld zonder dat er een tegenstander in de buurt was. Dumfries voelde op dat moment iets in zijn rechterbeen, tikte de bal over de zijlijn en ging liggen. Hij werd meteen vervangen. Dumfries is als rechtervleugelverdediger een vaste waarde in het Nederlands elftal.

Bekijk hieronder de beelden:

Inter, met naast Dumfries ook Oranje-international Stefan de Vrij in de ploeg, versloeg Atalanta met 3-2. Bij de thuisclub stond met Teun Koopmeiners ook een WK-ganger in de basis. Marten de Roon ontbrak vanwege een lichte blessure in de selectie van Atalanta. De middenvelder mag zich maandag in Zeist ook melden voor de voorbereiding op het WK. Hans Hateboer, niet geselecteerd door bondscoach Louis van Gaal, fungeerde tegen Inter als aanvoerder van Atalanta.

De Milanese doelman André Onana (ex-Ajax) voorkwam in de openingsfase een doelpunt van Koopmeiners. Ademola Lookman bracht Atalanta even later uit een strafschop alsnog op voorsprong. Edin Dzeko tikte na 35 minuten de gelijkmaker in. Via eigen doelpunten van Joakim Maehle en José Luis Palomino kwam Inter na rust op 1-3. Palomino bracht de spanning in de slotfase nog even terug door ook aan de andere kant te scoren.