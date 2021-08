Jetse Bol pisnijdig na Vuelta-boete voor wildplassen: ’Hoe valt dit te bewijzen?’

De 31-jarige Noord-Hollander heeft van de UCI namelijk een boete van 200 Zwitserse Frank gekregen voor... wildplassen. En dat bevalt Bol niks, getuige zijn reactie op zijn twitteraccount.

„Waar het voetbal de videoscheidsrechter voor werkelijk elke situatie heeft, kan de UCI je zomaar een boete geven voor iets waarvan je niet eens kunt bewijzen dat je het níet hebt gedaan”, schrijft Bol bij een foto van de ’bekeuring’ die hij moet voldoen.

Niet alleen de Nederlander is beboet voor ’urinating in public during the race’, ook een aantal van zijn medevluchters kregen een prent aan de broek. Tobias Bayer (Alpecin-Fenix), Lilian Calmejane (AG2R Citroën) en Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) moeten eveneens 200 Zwitserse Franken betalen.

