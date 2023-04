AZ bekroont prachtig Europees seizoen met winst in finale Youth League

Een rake strafschop van Jayden Addai kort voor de rust opende de score voor de Alkmaarders, waarna Ernest Poku twintig minuten voor tijd het duel in het slot gooide. De aanvaller kwam vanaf de linkerkant naar binnen en draaide de bal in de rechterhoek. Het was de zevende goal in negen Youth League-wedstrijden dit seizoen voor Poku, die na vier Eredivisie-optredens in het vorig seizoen dit jaar nog geen competitieduels voor de Alkmaarse hoofdmacht speelde.

Meerdink laat het zien

Nummer 8 volgde nog geen vijf minuten later, toen invaller Mexx Meerdink Poku met een prachtige voetbeweging vrij voor de keeper zette en de aanvaller in de korte hoek raak schoot. Meerdink, die vanwege een lichte blessure niet in de basis stond maar na rust zijn opwachting maakte, slalomde door de Kroatische verdediging en knalde snoeihard raak. Vijf minuten voor tijd schoot de zoon van oud-prof Martijn Meerdink met zijn rechterbeen nog eens een bal binnen.

De fans van Hajduk Split waren met een paar duizend man in de meerderheid in het stadion van Servette FC, maar het waren de meegereisde supporters uit Alkmaar die voor de vierde keer in vijf dagen feest konden vieren. Afgelopen donderdag toen de hoofdmacht de halve finale van de Conference League bereikte na de penaltywedstrijd tegen Anderlecht, een dag later klopte de jeugd van AZ Sporting Portugal in de halve finale Youth League eveneens vanaf de stip, zondag versloeg de hoofdmacht RKC Waalwijk in de Eredivisie en deze maandag volgde dus de bekroning in de Youth League tegen Hajduk Split.