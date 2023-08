Lotte Kopecky houdt ploeggenote Demi Vollering van wereldtitel af

Kopecky is de opvolgster van Annemiek van Vleuten, die in Glasgow haar laatste WK reed. De 40-jarige Wageningse maakte deel uit van de kopgroep, maar reed bij het ingaan van de laatste ronde voor de tweede keer lek.

Nog voor de eerste finishpassage, met nog 85 kilometer te gaan, zorgde de Britse Anna Henderson voor een schifting. Vollering was attent mee, net als topfavoriete Kopecky. Mischa Bredewold was door een val al achterop geraakt. Lorena Wiebes moest ook snel lossen, al probeerde Bredewold haar nog even vergeefs terug te brengen.

Lekke band Van Vleuten

Ook Marianne Vos miste de aansluiting met de eerste groep van zo’n dertig rensters waar Vollering omringd was door Riejanne Markus, Van Vleuten, Loes Adegeest en Shirin van Anrooij. De Italiaanse wielrensters waren ook met vijf vertegenwoordigd. De Zwitserse Elise Chabbey was aan het einde van de eerste ronde de eerste aanvalster.

Van Vleuten sloot na een lekke band weer aan, terwijl Chabbey ondertussen haar voorsprong uitbreidde. Met nog drie ronden (43 kilometer) te gaan, passeerde de 30-jarige Zwitserse met een voorsprong van anderhalve minuut de finish.

Van Vleuten weer lek

De Nederlandse ploeg startte de achtervolging met Van Vleuten, Markus en Van Anrooij. Op een aanval van Kopecky reageerde alleen Vollering. Zeven rensters bleven over achter Chabbey, waarop Van Vleuten haar aanval inzette. Nu moest Kopecky reageren, Vollering haakte met moeite aan. Met de Britse Lizzie Deignan reed er naast Van Vleuten nog een ex-wereldkampioen voorin.

Bij het ingaan van de slotronde haalden de zeven achtervolgsters Chabbey in. Van Vleuten reed op hetzelfde moment opnieuw lek en viel vooraan weg.

Kopecky rijdt weg

Deignan en de Oostenrijkse Christina Schweinberger gingen in de aanval, achter hen werd gekeken. Kopecky en de Zwitserse Marlen Reusser reageerden alsnog. Vollering kon niet meer mee, maar reed 8 kilometer voor het einde het gat toch nog dicht, zij het met kramp.

De Deense Cecilie Uttrup Ludwig viel aan, alleen Kopecky kon mee. De Belgische ging er 5 kilometer voor het einde alleen vandoor en werd niet meer teruggezien. Vollering werd met een uiterste krachtsinspanning nog tweede voor Ludwig.

Wereldkampioene Kopecky zet kroon op prachtig seizoen

Wielrenster Kopecky huilde tranen van geluk na haar geslaagde race om de wereldtitel op de weg in Glasgow. „Wat een jaar was dit”, zei de eerste Belgische wereldkampioene sinds Nicole Van den Broeck in 1973. „Ik weet soms ook niet waar ik het vandaan haal.”

De 27-jarige Kopecky verloor dit voorjaar haar broer. Toch won ze onder meer de Ronde van Vlaanderen en een rit en de puntentrui in de Tour de France Femmes. Afgelopen week pakte ze bij de WK in Glasgow ook twee gouden en een bronzen medaille op de baan.

„Ik voelde me sterk”, zei de Belgische. „En ik ben erg goed geholpen door mijn ploeg. België is een groot wielerland, maar bij de vrouwen liepen we er soms achteraan. Nu hebben we laten zien dat we ook heel grote wedstrijden kunnen winnen.”

Vollering is tevreden met zilver op WK

Vollering heeft vrede met haar zilveren medaille op het WK op de weg. "Ik denk dat er niet meer in zat", zei ze. "Lotte Kopecky was de sterkste."

Vollering finishte met een achterstand van 7 seconden op haar Belgische ploeggenote bij SD Worx. "Het was jammer dat Annemiek van Vleuten lek reed", zei de winnares van de Tour de France Femmes. "Want dan hadden we het Kopecky iets lastiger kunnen maken. Maar ook dan was het heel lastig geworden."

"Kopecky was gewoon supersterk", zei Vollering. "Ik kreeg ook kramp toen ik haar wilde volgen. Gelukkig reed ik die kramp er nog uit en kon ik voor de tweede plaats sprinten. Ik ben blij met zilver, maar de volgende keer gaan we wel voor goud."