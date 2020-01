Conor McGregor: ’Er gaat bloed vloeien’

Dat klinkt als ouderwetse ’trash talk’ van de Ier, maar niets is minder waar. Hij toonde in de persconferentie voorafgaan aan zijn rentree tegen ’Cowboy’ vooral veel respect. ,,Het is moeilijk om geen respect te hebben voor Donald. Er zal bloed vloeien, maar het zal geen kwaad bloed zijn. Ik voorspel wel een knock-out.”

Ook Cerrone leek weinig zin te hebben om met zijn tegenstander verbaal flink uit te dagen. ,,Conor is een van de laatsten van een uitstervend ras van vechters. Dus het is fijn om met hem te kunnen vechten. Ik sta vijf rondes tegenover deze gast, ik kan niet wachten tot zaterdagnacht.”

McGregor zei eerder al ’helemaal terug’ te zijn. ,,Ik ben weer de oude Conor en ik ga voor goud. Niet alleen in de lichtgewichtdivisie, maar ook in de weltergewichtdivisie”, aldus McGregor in een interview met zijn eigen kanaal genaamd The Mac Life.

In totaal hoopt McGregor in 2020 in totaal zo’n vier keer te vechten en natuurlijk vier keer te winnen. ,,De partij moet Cerrone moet het begin van een goed jaar worden”, aldus The Notorious, die in 2016 dankzij titels in het veder- en lichtgewicht de eerste dubbelkampioen ooit in de UFC werd. ,,Nu is het tijd om opnieuw te oogsten.”