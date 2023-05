Pijnlijke tik Van Bommel en Antwerp in strijd om titel

Bij Brugge hadden Bjorn Meijer en Noa Lang een basisplaats. Zij troffen bij de tegenstander hun landgenoten Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen. Voor rust waren de kansen schaars in het Jan Breydel-stadion. Mats Rits was dicht bij een doelpunt namens de thuisclub, Janssen had kunnen scoren voor Antwerp.

Kort na rust was het wel raak en keek Antwerp tegen een achterstand aan. Lang stond aan de basis van het doelpunt met een steekpass op Meijer, die vanaf de linkerflank de na rust ingevallen Casper Nielsen bediende: 1-0. Met zijn negende treffer van het seizoen zette diezelfde Deen de thuisclub 10 minuten later op een 2-0-voorsprong.

Antwerp slaagde er vorige week thuis tegen Brugge nog in een 2-0-achterstand om te buigen naar een 3-2-overwinning, maar ook met Gyrano Kerk als invaller lukte dat geen tweede keer.

Union na 1-1 bij Genk in punten gelijk met koploper Antwerp

Union St. Gillis is in de play-offs om de Belgische titel in punten gelijk gekomen met koploper Antwerp. De club uit Brussel bleef bij Racing Genk op 1-1 steken.

Antwerp en Union hebben na vier van de zes wedstrijden in de kampioenspoule 45 punten. Genk doet ook nog mee in de titelstrijd met 42 punten. Club Brugge, dat eerder op de dag met 2-0 won van het Antwerp van trainer Mark van Bommel, is met 33 punten uitgeschakeld voor de titel.

Genk, dat de reguliere competitie als koploper had beëindigd, kwam in eigen huis op voorsprong. Mark McKenzie opende de score op aangeven van voormalig Willem II-speler Mike Trésor. Victor Boniface trok de stand nog voor de rust gelijk voor Union, waar ook Bart Nieuwkoop en Oussama El Azzouzi in de basis stonden. Boniface speelde zichzelf knap vrij en schoot de bal achter doelman Maarten Vandevoordt.

Beide ploegen zochten naar de tweede treffer na de rust. Invaller Mbwana Samatta was er in de extra tijd nog dichtbij toen hij van afstand doelman Anthony Moris probeerde te verrassen.

Cyriel Dessers degradeert met Cremonese uit Serie A

Cyriel Dessers is met Cremonese gedegradeerd uit de Serie A, de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie. Omdat concurrent Spezia een punt pakte bij Lecce (0-0) kan Cremonese zich niet meer handhaven. Met nog twee wedstrijden te gaan, heeft de ploeg van spits Dessers 7 punten minder dan Spezia, de club van reservekeeper Jeroen Zoet. Eerder degradeerde Sampdoria al.

Dessers is zwaar teleurgesteld Ⓒ ANP/HH

Dessers (28) voetbalde vorig seizoen op huurbasis bij Feyenoord. In 41 wedstrijden maakte de geboren Belg, die international van Nigeria is geworden, twintig doelpunten. Dessers werd met tien goals topscorer van de Conference League, het toernooi waarin Feyenoord de finale haalde.

De Rotterdamse club had de oud-speler van onder meer NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo in de zomer kunnen overnemen van Racing Genk, maar tot een definitieve transfer kwam het niet. Dessers koos voor een overstap naar het gepromoveerde Cremonese, waar hij een contract voor vijf jaar tekende. In 26 wedstrijden in de Serie A maakte de spits zes doelpunten. Cremonese bereikte in het Italiaanse bekertoernooi de halve finales.