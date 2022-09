Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Milan wint eerste rit in Kroatië bij rentree Vader en Vingegaard

17.34 uur: De Italiaanse wielrenner Jonathan Milan heeft de openingsetappe in de Ronde van Kroatië gewonnen. De 21-jarige Milan, die rijdt voor de ploeg Bahrain Victorious, was na een rit over 223,5 kilometer van Osijek naar Ludbreg de sterkste in de sprint. De Italiaan achterhaalde vlak voor de finish zijn Sloveense teamgenoot Matej Mohoric, die op ruim 3 kilometer van de streep na het laatste klimmetje was weggesprongen uit de voorste groep.

Mohoric, dit jaar winnaar van Milaan-Sanremo, hield in de stromende regen lang stand. Achter hem voerde Milan het peloton aan. Toen de Italiaan zag dat Mohoric het waarschijnlijk toch niet zou gaan redden, besloot hij zelf aan te zetten. Milan, ook een succesvolle baanwielrenner, spurtte Mohoric voorbij en bleef de andere sprinters ook voor.

Jonas Vingegaard finishte in de voorste groep. De Deense klimmer van Jumbo-Visma komt in Kroatië voor het eerst sinds de door hem gewonnen Tour de France weer in actie. Ook zijn ploeggenoot Milan Vader maakt in de zesdaagse etappekoers door Kroatië zijn rentree. De 26-jarige Zeeuw kwam een half jaar geleden in de Ronde van Baskenland hard ten val en lag bijna twee weken in coma. Vader, die vorig jaar als mountainbiker meedeed aan de Olympische Spelen van Tokio, herstelde zo voorspoedig dat hij nu weer kan koersen.

Judobond zet in op drie medailles bij WK in Tasjkent

16.47 uur: De judobond (JBN) zet in op drie medailles bij de komende WK in Tasjkent. „Natuurlijk hebben de sporters hun eigen doelstelling, maar het brede doel is drie medailles en zes top 8-plaatsen”, lichtte directeur topsport Gijs Ronnes toe bij de presentatie van de ploeg voor de titelstrijd in de hoofdstad van Oezbekistan, die duurt van 6 tot en met 13 oktober.

„Die doelstelling baseren we deels op de resultaten uit het verleden, maar ook de financiële situatie van de bond speelt daarin mee. Op de Spelen van Tokio haalden we maar één medaille en daardoor zijn we gekort op de middelen. We hebben het financieel zwaar”, zegt Ronnes.

Toch spreekt de JBN voor elk groot toernooi een doelstelling uit. „Soms schrikken de judoka’ s daarvan, maar het is wel van belang dat we een ambitie uitspreken omdat we bij de mondiale top van het judo willen horen. Ook voelen we verantwoordelijkheid richting onze ledenraad en de sportkoepel”, aldus Ronnes.

Bij de vorige WK in Boedapest waren er vijf bronzen medailles. De laatste judoka die goud op een WK veroverde was Noël van ’t End in Tokio 2019, in de klasse tot 90 kilogram.

Neuer en Goretzka trainen weer mee bij Bayern na coronabesmetting

15.01 uur: Doelman Manuel Neuer en middenvelder Leon Goretzka hebben dinsdag weer meegetraind bij hun club Bayern München. De twee testten afgelopen week positief op het coronavirus en moesten toen het trainingskamp van de Duitse nationale selectie verlaten.

Duitsland speelde zodoende de Nations League-duels met Hongarije en Engeland zonder het tweetal. De ploeg van bondscoach Hansi Flick verloor met 1-0 van Hongarije en speelde met 3-3 gelijk tegen Engeland.

Neuer en Goretzka zouden vrijdag beschikbaar moeten zijn voor de Bundesliga-wedstrijd van Bayern tegen Bayer Leverkusen. Landskampioen Bayern München staat momenteel vijfde in de Bundesliga, 5 punten achter koploper Union Berlin.

Kazachstan voor vijf jaar gastheer voor race in MotoGP

11.48 uur: Kazachstan wordt het dertigste land dat een grand prix in de motorsport zal huisvesten. Op het Sokol-circuit, even buiten Almaty, wordt vanaf komend jaar de Grote Prijs van Kazachstan gehouden in de MotoGP, Moto2 en Moto3. Het Aziatische land heeft een contract voor vijf jaar afgesloten met de organisatoren van de MotoGP.

„Het Sokol International Racetrack is een gloednieuw motorsportcomplex in het hart van Centraal-Azië”, meldt MotoGP. „De regio is een nieuwe pitstop waarmee onze sport zich blijft uitbreiden wereldwijd en zo nieuwe markten en fans bereikt. Kazachstan wordt het dertigste land dat een grand prix voor motoren huisvest sinds 1949.”

Eerder deze maand meldde rechtenhouder Dorna al bezig te zijn met mogelijke uitbreiding naar India, terwijl MotoGP zelf een intentieverklaring met Saudi-Arabië heeft afgesloten.

MotoGP zoekt naar uitbreiding in Azië met nu al races in Japan, Thailand, Qatar, Indonesië en Maleisië. Het komende seizoen begint op 24-26 maart in Portugal.

Hockeyers beginnen WK tegen Maleisië

11.20 uur: De Nederlandse hockeymannen spelen hun eerste duel op het WK van volgend jaar tegen Maleisië. Hockeybond FIH heeft dinsdag het speelschema gepubliceerd van het toernooi dat in India wordt gehouden. Oranje en Maleisië treffen elkaar op 14 januari, het WK begint een dag eerder.

De andere tegenstanders van de Nederlandse hockeyers in de groepsfase zijn Nieuw-Zeeland (16 januari) en Chili (19 januari). Oranje speelt de eerste twee groepswedstrijden in Rourkela, de derde is in Bhubaneswar. Beide steden liggen zo’n 300 kilometer van elkaar verwijderd. In Bhubaneswar is op 29 januari ook de finale. België is de titelverdediger.