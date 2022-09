Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Neuer en Goretzka trainen weer mee bij Bayern na coronabesmetting

15.01 uur: Doelman Manuel Neuer en middenvelder Leon Goretzka hebben dinsdag weer meegetraind bij hun club Bayern München. De twee testten afgelopen week positief op het coronavirus en moesten toen het trainingskamp van de Duitse nationale selectie verlaten.

Duitsland speelde zodoende de Nations League-duels met Hongarije en Engeland zonder het tweetal. De ploeg van bondscoach Hansi Flick verloor met 1-0 van Hongarije en speelde met 3-3 gelijk tegen Engeland.

Neuer en Goretzka zouden vrijdag beschikbaar moeten zijn voor de Bundesliga-wedstrijd van Bayern tegen Bayer Leverkusen. Landskampioen Bayern München staat momenteel vijfde in de Bundesliga, 5 punten achter koploper Union Berlin.

Kazachstan voor vijf jaar gastheer voor race in MotoGP

11.48 uur: Kazachstan wordt het dertigste land dat een grand prix in de motorsport zal huisvesten. Op het Sokol-circuit, even buiten Almaty, wordt vanaf komend jaar de Grote Prijs van Kazachstan gehouden in de MotoGP, Moto2 en Moto3. Het Aziatische land heeft een contract voor vijf jaar afgesloten met de organisatoren van de MotoGP.

„Het Sokol International Racetrack is een gloednieuw motorsportcomplex in het hart van Centraal-Azië”, meldt MotoGP. „De regio is een nieuwe pitstop waarmee onze sport zich blijft uitbreiden wereldwijd en zo nieuwe markten en fans bereikt. Kazachstan wordt het dertigste land dat een grand prix voor motoren huisvest sinds 1949.”

Eerder deze maand meldde rechtenhouder Dorna al bezig te zijn met mogelijke uitbreiding naar India, terwijl MotoGP zelf een intentieverklaring met Saudi-Arabië heeft afgesloten.

MotoGP zoekt naar uitbreiding in Azië met nu al races in Japan, Thailand, Qatar, Indonesië en Maleisië. Het komende seizoen begint op 24-26 maart in Portugal.

Hockeyers beginnen WK tegen Maleisië

11.20 uur: De Nederlandse hockeymannen spelen hun eerste duel op het WK van volgend jaar tegen Maleisië. Hockeybond FIH heeft dinsdag het speelschema gepubliceerd van het toernooi dat in India wordt gehouden. Oranje en Maleisië treffen elkaar op 14 januari, het WK begint een dag eerder.

De andere tegenstanders van de Nederlandse hockeyers in de groepsfase zijn Nieuw-Zeeland (16 januari) en Chili (19 januari). Oranje speelt de eerste twee groepswedstrijden in Rourkela, de derde is in Bhubaneswar. Beide steden liggen zo’n 300 kilometer van elkaar verwijderd. In Bhubaneswar is op 29 januari ook de finale. België is de titelverdediger.