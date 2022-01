KNVB-beker: Go Ahead verrast Heerenveen; ook Vitesse en RKC door

De druiven waren zuur voor ADO Den Haag, dat lange tijd op weg leek naar een bekerstunt. De nummer vijf van de Keuken Kampioen Divisie kwam op achterstand in Waalwijk. Het was de tussentijds van FC Den Bosch overgenomen Roy Kuijpers die voor de 1-0 zorgde en daarmee opnieuw liet zien een neusje voor de goal te hebben. Nog voor rust nam ADO echter de leiding. Issam El Maach, de gelegenheidsdoelman van RKC, liep een door Boy Kemper op de paal gekopte bal ongelukkig in eigen doel (1-1). Vlak voor rust werd het 1-2, toen Thomas Verheydt een vrije trap het RKC-doel inliep.

De boomlange spits scoorde daarmee voor het tiende duel op rij. In totaliteit heeft Verheydt dit seizoen al 21 goals gemaakt en mede door zijn scoringsdrang is ADO aan een goede serie bezig. De Hagenaars hebben in de Keuken Kampioen Divisie acht duels op rij gewonnen en zijn ondanks de zes punten in mindering door de financiële problematiek alweer opgeklommen naar de vijfde plek op twee punten van nummer 2 Excelsior.

Jens Odgaard haalt uit voor de 2-2 namens RKC Waalwijk. Ⓒ ANP/HH

Roulatie

Het personeelsbeleid van beide trainers bij het bekerduel sprong in het oog. RKC Waalwijk-trainer Joseph Oosting had flink gerouleerd in zijn basisopstelling, waar ADO-collega Ruud Brood met min of meer zijn sterkste ploeg begon. De door Willem II begeerde Melle Meulensteen begon bij de thuisploeg overigens wel gewoon in de basis. Waar RKC na rust een tandje bijschakelde door spelers als Odgaard, Richard van der Venne en Finn Stokkers in te brengen, daar haalde Brood met het oog op de belangrijke competitiewedstrijden die eraan zitten te komen juist belangrijke krachten als Sem Steijn, Boy Kemper, Vicente Besuijen en Ricardo Kishna eruit. ADO verloor daardoor steeds meer het initiatief, al zorgde invaller Eljero Elia nog wel voor het nodige gevaar. In de door Odgaard afgedwongen verlenging – de Deen kegelde vanaf de rand van de zestien snoeihard raak – maakte bij ADO ook topscorer Verheydt plaats, terwijl RKC-trainer Oosting nog Michiel Kramer en Alexander Büttner inbracht. Al die impulsen en dan vooral de schotkracht van Odgaard waren ADO te machtig, zodat RKC na tien jaar weer eens present is bij de laatste acht in de KNVB-beker. Na de 3-2, opnieuw een doeltreffend afstandsschot, bekroonde Odgaard zijn perfecte invalbeurt met een schitterend derde doelpunt: een sierlijke lob over ADO Den Haag-doelman Luuk Koopmans.

Omdat er bij de loting voor de achtste finales al is bepaald wie uit en thuis gaat spelen in de kwartfinale, weet RKC al dat het een thuiswedstrijd wordt en dat PSV, Telstar, Ajax, Excelsior Maassluis, FC Groningen en NEC sowieso niet de tegenstander zullen zijn. De winnaars van de achtste finales, waarin die ploegen uitkomen, zullen ook thuis spelen in de kwartfinale.

Eagles zet Heerenveen te kijk

Go Ahead Eagles bereikte ten koste van SC Heerenveen de kwartfinales. De ploeg uit Deventer won in Friesland met 1-0. Go Ahead kwam na een kwartier op voorsprong. Na een langdurige aanval kopte Iñigo Cordoba raak uit een voorzet van Luuk Brouwers. Heerenveen was voor de rust een paar keer gevaarlijk, maar doelman Andries Noppert, normaal gesproken tweede man achter Warner Hahn, greep goed in.

Met Siem de Jong voor de Zweed Benjamin Nygren ging de thuisclub na de rust zonder veel overtuiging op jacht naar de gelijkmaker. Doelman Noppert kwam amper in de problemen. De Eagles waren in aanvallend opzicht echter eveneens vrijwel machteloos. Daardoor verliep het duel zonder veel kansen en opwinding. In de 79e minuut was de Belg Philippe Rommens nog wel dicht bij 0-2. Zijn diagonale schot belandde op de paal.

Vitesse laat zich niet verrassen

Vitesse heeft zich tegen de amateurs van DVS’33 niet laten verrassen. De nummer 4 van de Eredivisie won op eigen veld met 2-0 van de nummer 6 van de Derde Divisie Zaterdag. Daan Huisman en Loïs Openda brachten de Arnhemse treffers op hun naam. Bij DVS’33, uit Ermelo, kon aanvaller Stef Nijland in de achtste finale geen hoofdrol vervullen. De 33-jarige ex-prof speelde in het verleden voor onder meer FC Groningen, PSV, Willem II, NEC en PEC Zwolle. Hij werd in de lege Gelredome in de 78e minuut gewisseld. Vitesse haalde vorig seizoen de finale van de KNVB-beker. Daarin was Ajax met 2-1 te sterk.