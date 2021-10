Valencia-trainer José Bordalas hekelt arbitrage: ’Waarom bestaat de VAR?’

Vlak voor rust kreeg de ploeg van Ronald Koeman een penalty na een lichte overtreding van José Gaya op Ansu Fati. Gaya raakte overigens ook de bal. Op het moment stond het 1-1.

„Dat was het beslissende moment in de wedstrijd”, liet hij na afloop op de persconferentie weten. „Het was geen strafschop. Ik heb het net teruggezien. Tijdens de wedstrijd zei Gaya al tegen me dat hij duidelijk de bal raakte en dat hebben we inmiddels dus kunnen checken. Ik snap werkelijk op geen enkele manier waarom de VAR bestaat, als hier een penalty voor wordt gegeven. We snappen er allemaal niets van en zijn natuurlijk woedend.”

Ook Koeman liet na afloop van het duel weten de beslissing van de scheidsrechter discutabel te vinden. „Ik heb de beelden na afloop gezien. Je kunt je vraagtekens erbij plaatsen, maar de scheidsrechter floot en de VAR greep niet in, dus dan is het een penalty”, aldus Koeman.