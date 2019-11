Wie gaan er naar het EK 2020? Twintig landen al zeker van deelname

De resterende vier plaatsen blijven voorlopig leeg. Eind maart wordt tijdens play-offs duidelijk welke vier landen het EK-deelnemersveld compleet maken.

Met Amsterdam als speelstad en Roemenië uitgeschakeld voor rechtstreekse EK-kwalificatie speelt Oranje alle drie de groepswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman komt op 14, 18 en 22 juni in actie voor eigen publiek. Het aanvangstijdstip moet nog worden bepaald.

Nederland weet in ieder geval dat het in juni in Amsterdam moet aantreden tegen Oekraïne, dat in een kwalificatiepoule met onder meer Portugal en Servië verrassend groepswinnaar werd.

De 24 gekwalificeerde landen voor het EK 2020 worden verdeeld over zes groepen van vier landen. Het toernooi wordt gespeeld door heel Europa in twaalf verschillende steden. Landen met een speelstad, die zich hebben gekwalificeerd, spelen minimaal twee groepswedstrijden op eigen grondgebied.

De loting voor het EK is zaterdag 30 november.

Deelnemers EK: Engeland, Tsjechië, Oekraïne, Portugal, Duitsland, Nederland, Zwitserland, Denemarken, Kroatië, Spanje, Zweden, Polen, Oostenrijk, Frankrijk, Turkije, België, Rusland, Italië, Finland en Wales.