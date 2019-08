Toppers winnen op donkere tennisdag

In New York kan het bloedheet zijn in de zomer, maar af en toe maakt de regen tennis onmogelijk. Zo ook op de donkere en druilerige derde dag van het grootste tennistoernooi op aarde. Van de vele partijen die gepland waren op de onoverdekte buitenbanen, werd slechts met vier een voorzichtig begin gemaakt. Tijdens ‘de wedstrijd’ tussen de Françaises Kristina Mladinovic en Fiona Ferro werd slechts één punt gespeeld. Bij 0-15 voor Ferro mochten de dames de kleedkamer alweer opzoeken. Een treurig record.

Geld terug

In de vroege avond maakte de organisatie bekend dat alle toeschouwers met kaarten voor de buitenbanen hun geld konden terugkijken. Dat was nog een schrale troost voor de duizenden die vaak ver hadden gereisd om ook eens grandslamtennis van nabij te kunnen aanschouwen. Ze hadden veel geld uitgegeven aan peperdure versnaperingen en konden wel een meevaller gebruiken. Dit ook al omdat ze vaak een tas voor prijzige souvenirs met het embleem van de US Open hadden aanschaft. Want of er nu wel of niet wordt getennist, de geldmachine moet blijven draaien.

Gelukkig keerde ongeveer de helft van de circa vijftigduizend bezoekers wel tevreden huiswaarts. Ze hadden Roger Federer ‘indoor’ zien worstelen in de middag tegen de Bosniër Damir Dzumhur die zomaar de eerste set van de maestro wist te winnen. De Zwitser stelde tijdig orde op zaken en plaatste zich na vier sets voor de derde ronde: 3-6, 6-2, 6-3, 6-4.

Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, mocht in de avondsessie zijn kunsten vertonen onder het dichte dak van het Arthur Ashe Stadium. Hij had het twee sets lastig tegen de Argentijn Juan Ignacio Londero, maar klaarde de klus uiteindelijk eenvoudig: 6-4, 7-6 (3), 6-1.

En dan was er voor de Amerikaanse geluksvogels toch nog een lekker toetje op deze veelal sombere woensdag. Grootheid Serena Williams, 38 jaar oud maar nog steeds één van de favorieten, nam het in de laatste avondpartij op tegen haar 17-jarige landgenote Catherine McNally, die door de organisatie op een wildcard was getrakteerd. Zij won tot ieders verbazing met fraai aanvallend spel de eerste set met, maar kreeg toen een flink pak slaag van haar 21 jaar oudere opponente: 5-7, 6-3, 6-1.

Geen Haase en Koolhof

Een handjevol begenadigde toppers kwam dus in actie onder de daken van het Arthur Ashe Stadium en het Louis Armstrong Stadium. Maar de meeste tennissers die woensdag op het schema stonden, konden dus onverrichterzake naar hun hotel. Waaronder ook Robin Haase, die in het dubbelspel in actie zou komen samen met Wesley Koolhof.

Bertens de baan op

Het programma voor de donderdag is nu overvol omdat bijna alle partijen uit de tweede ronde van het enkelspel nog moeten worden gespeeld. Kiki Bertens speelt tegen de gevaarlijke Russin Anastasia Pavlyuchenkova pas de derde partij na elf uur in de Amerikaanse ochtend. Dat zal hoogstwaarschijnlijk laat in de Nederlandse avond zijn. Er is een onbewolkte dag met temperaturen rond de dertig graden voorspeld, dus de toeschouwers weten zeker dat ze heel veel toptennis zullen zien.