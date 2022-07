Max Verstappen na zaterdagse zege: ‘Het zat dicht bij elkaar’

,,Onze snelheid aan het begin van de race was goed, daarna zat het heel dicht bij elkaar. Het was zoals een sprintrace moet gaan, volle bak”, aldus Verstappen. ,,Ik trok een gat aan het begin, toen zij (Ferrari, red.) ook een beetje met elkaar aan het vechten waren. Ik verwacht zondag weer een heel interessant gevecht. Dan is de race langer en het is toch uitdagend wat de staat van de banden betreft.”

Verstappen pakte acht WK-punten en liep een puntje uit op Charles Leclerc. Die kreeg de tweede plek niet cadeau, want teamgenoot Carlos Sainz zette in de beginfase de nodige aanvallen in. ,,Max was aan het begin heel snel en ik had nog een gevecht met Carlos”, erkende Leclerc. ,,Aan het einde begon ik te pushen en kwam ik wat dichterbij, maar ik denk inderdaad dat het heel close is. Hopelijk kunnen we zondag de druk erop zetten bij Max.”

Leclerc reageerde veelzeggend op de vraag of hij denkt dat een goede samenwerking met teamgenoot Sainz voor een zege kan zorgen. ,,Ik hoop het…”

