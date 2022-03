Sport Kort: golfer Wil Besseling in Doha richting de top 10

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Pidcock meldt zich verrassend voor Gent-Wevelgem

16.23 uur: De Britse wielrenner Tom Pidcock staat zondag verrassend aan de start van Gent-Wevelgem. Zijn ploeg Ineos-Grenadiers gaf zaterdag het zevental prijs waarmee zondag wordt deelgenomen aan de Vlaamse wielerkoers. De Ecuadoraan Jhonatan Narváez, de Nederlander Dylan van Baarle en de Italiaan Elia Viviani waren verwacht, Pidcock niet.

De Brit liet eerder de Strade Bianche schieten wegens een maagvirus en stapte afgelopen zaterdag in Milaan-Sanremo af. De verwachting was dat de olympisch kampioen mountainbiken pas woensdag in Dwars door Vlaanderen zou terugkeren in het peloton.

Besseling nadert top 10 in Doha

16.09 uur: Golfer Wil Besseling heeft een aardige sprong gemaakt in het klassement op de Qatar Masters, een toernooi uit de DP WorldTour. De Noord-Hollander kwam in de derde ronde uit op 70 slagen, 2 onder par. Daarmee kwam zijn totaal na twee eerdere rondes van 71 op 4 onder par. Besseling klom naar de gedeelde elfde plaats in Doha.

Besseling, die vier birdies en twee bogeys liet noteren, heeft een achterstand van vier slagen op de leiders: de Engelsman Matthew Jordan en de Pool Adrian Meronk.

Japan heerst bij WK kunstrijden

15.37 uur: Net als bij de vrouwen is de individuele titel bij de WK kunstrijden in Montpellier naar Japan gegaan. Na Kaori Sakamoto was het nu de beurt aan Shoma Uno. De 24-jarige Japanner leidde al na de korte kür en bevestigde zijn vorm zaterdag op de vrije kür. Hij kwam tot een totaalscore van 312,48 punten, een persoonlijk record.

Uno hield zijn jonge landgenoot Yuma Kagiyama (297,60) achter zich. De pas 18-jarige kunstrijder was eerder al goed voor zilver op de Olympische Spelen van Beijing. Daar won de Amerikaan Nathan Chen. De drievoudig wereldkampioen ontbrak in Montpellier. Het brons was voor de Amerikaan Vincent Zhou: 277,38.

Behalve Chen, die zich afmeldde met een blessure, ontbrak ook de Japanse tweevoudig olympisch kampioen Yuzuru Hanyu, die last heeft van een slepende enkelblessure.

Kampioen Uno was derde op de Spelen van Beijing en tweede vier jaar eerder in Pyeongchang. Op WK's was hij al eerder twee keer tweede geweest.

Valverde stapt uit Ronde van Catalonië

13.59 uur: Wielrenner Alejandro Valverde verschijnt zaterdag niet meer aan de start voor de zesde etappe van de Ronde van Catalonië. De 41-jarige Spanjaard sukkelde de afgelopen dagen met zijn luchtwegen vanwege een allergie, laat zijn ploeg Movistar weten. Hij heeft ook nog last van de gevolgen van een valpartij in Strade Bianche.

Valverde won de Ronde van Catalonië in 2009, 2017 en 2018. Hij stond op de 32e plaats van het klassement, op bijna 6 minuten van de Portugese leider João Almeida. De Canadees Michael Woods van Israel-Premier Tech besloot zaterdag ook niet meer te starten voor een etappe over 168 kilometer van Salou naar Cambrils.

De Ronde van Catalonië eindigt zondag met een rit over 138 kilometer met start en aankomst in Barcelona.

Trainer Mihajlovic opnieuw naar ziekenhuis vanwege kanker

13.31 uur: Trainer Sinisa Mihajlovic zit voorlopig niet op de bank bij Bologna. Hij moet zich weer in een ziekenhuis laten opnemen vanwege kanker.

Mihajlovic werd in 2019 getroffen door leukemie. Hij herstelde na een beenmergtransplantatie en chemokuur maar heeft nu naar eigen zeggen te maken met een terugval. Volgens de Servische trainer is zijn situatie minder ernstig dan drie jaar geleden.

De 53-jarige Mihajlovic voetbalde voor AS Roma, Sampdoria, Lazio en Internazionale.

Japanse kunstrijdster Satoko Miyahara kondigt op verjaardag afscheid aan

10.04 uur: De Japanse kunstrijdster Satoko Miyahara heeft op haar 24e verjaardag haar afscheid aangekondigd. Ze pakte in 2015 een zilveren medaille op het WK en verliet met een bronzen plak het WK van 2018.

Miyahara eindigde op de Olympische Spelen van 2018 als vierde. „Ik heb altijd al mijn aandacht op het kunstschaatsen gericht”, laat Miyahara op sociale media weten. „Nu heb ik veel dromen voor de toekomst.”

Miyahara werd viermaal kampioen van Japan.

Miami Heat lijdt derde nederlaag op een rij in NBA

09.17 uur: De basketballers van Miami Heat hebben van New York Knicks verloren (103-111). De koploper van de oostelijke divisie verspeelde in de slotfase van de wedstrijd een voorsprong van 17 punten.

Immanuel Quickley leidde de comeback van de Knicks en maakte maar liefst 20 punten in het vierde quarter. Miami Heat leed de derde nederlaag op rij in de NBA.

Iga Swiatek nieuwe nummer 1 van wereld

08.32 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Ze passeert Ashleigh Barty, de Australische die afgelopen week haar afscheid aankondigde.

De 20-jarige Swiatek had een zege in de tweede ronde van het toernooi van Miami nodig om Barty af te lossen. Ze gunde de Zwitserse Viktorija Golubic slechts twee games 6-2 6-0.

„Dit is een bijzonder moment voor me”, zei de speelster die in 2020 Roland Garros won. „Ik wist dat ik deze wedstrijd moest winnen om de nieuwe nummer 1 te worden. Dat maakte deze wedstrijd heel anders, maar het is me gelukt.”

De 25-jarige Barty vertelde woensdag dat ze een punt zet achter haar loopbaan. „Ik heb de fysieke drive niet meer, de emotionele honger en alles wat nodig is om jezelf uit te dagen op topniveau. Ik ben klaar”, zei de 25-jarige speelster uit Australië. „Het is de eerste keer dat ik het hardop zeg en het is lastig om te zeggen. Maar ik ben blij en ik ben er zo klaar voor.”