Sport Kort: Poolse Iga Swiatek nieuwe nummer 1 van wereld

Japanse kunstrijdster Satoko Miyahara kondigt op verjaardag afscheid aan

10.04 uur: De Japanse kunstrijdster Satoko Miyahara heeft op haar 24e verjaardag haar afscheid aangekondigd. Ze pakte in 2015 een zilveren medaille op het WK en verliet met een bronzen plak het WK van 2018.

Miyahara eindigde op de Olympische Spelen van 2018 als vierde. „Ik heb altijd al mijn aandacht op het kunstschaatsen gericht”, laat Miyahara op sociale media weten. „Nu heb ik veel dromen voor de toekomst.”

Miyahara werd viermaal kampioen van Japan.

Miami Heat lijdt derde nederlaag op een rij in NBA

09.17 uur: De basketballers van Miami Heat hebben van New York Knicks verloren (103-111). De koploper van de oostelijke divisie verspeelde in de slotfase van de wedstrijd een voorsprong van 17 punten.

Immanuel Quickley leidde de comeback van de Knicks en maakte maar liefst 20 punten in het vierde quarter. Miami Heat leed de derde nederlaag op rij in de NBA.

Iga Swiatek nieuwe nummer 1 van wereld

08.32 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek is de nieuwe nummer 1 van de wereld. Ze passeert Ashleigh Barty, de Australische die afgelopen week haar afscheid aankondigde.

De 20-jarige Swiatek had een zege in de tweede ronde van het toernooi van Miami nodig om Barty af te lossen. Ze gunde de Zwitserse Viktorija Golubic slechts twee games 6-2 6-0.

„Dit is een bijzonder moment voor me”, zei de speelster die in 2020 Roland Garros won. „Ik wist dat ik deze wedstrijd moest winnen om de nieuwe nummer 1 te worden. Dat maakte deze wedstrijd heel anders, maar het is me gelukt.”

De 25-jarige Barty vertelde woensdag dat ze een punt zet achter haar loopbaan. „Ik heb de fysieke drive niet meer, de emotionele honger en alles wat nodig is om jezelf uit te dagen op topniveau. Ik ben klaar”, zei de 25-jarige speelster uit Australië. „Het is de eerste keer dat ik het hardop zeg en het is lastig om te zeggen. Maar ik ben blij en ik ben er zo klaar voor.”