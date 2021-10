Premium Het beste van De Telegraaf

Column Valentijn Driessen: Verraad aan Wim Jansen door KNVB en Feyenoord

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen

Deze column kon gaan over het onvermijdelijke ontslag van Ronald Koeman bij FC Barcelona. Of over het vertrek van Mark Koevermans als directeur bij Feyenoord. Met zijn gezin opgejaagd door bedreigingen van zich supporters noemende hooligangroepen van Feyenoord, geïnfiltreerd door criminelen.