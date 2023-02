Patrick Roest pakt op 10 kilometer derde titel op NK

Roest bleef in de laatste van vijf ritten titelverdediger Bergsma in een rechtstreeks duel voor. Roest startte iets sneller, maar de Fries kwam terug en nam lang een kleine voorsprong. Met een forse versnelling in de slotfase liet Roest Bergsma echter achter. Die finishte in 12.50,88. De winnende tijd was onder zware omstandigheden ruim langzamer dan de 12.39,67 waarmee Bergsma aan het begin van het vorige olympische seizoen de titel pakte.

Kars Jansman klopte in de voorlaatste rit met een snelle slotronde ploeggenoot Beau Snellink. Met 13.05,79 werd hij derde.

Alleen de eerste twee van de 10 kilometer op de NK afstanden plaatsen zich voor de WK afstanden in maart in Heerenveen. Dat zijn Roest en Bergsma.