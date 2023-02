Roest pakt op 10km derde NK-titel, Schouten wint na 5000m ook massastart

Roest bleef in de laatste van vijf ritten titelverdediger Bergsma in een rechtstreeks duel voor. Roest startte iets sneller, maar de Fries kwam terug en nam lang een kleine voorsprong. Met een forse versnelling in de slotfase liet Roest Bergsma echter achter. Die finishte in 12.50,88. De winnende tijd was onder zware omstandigheden ruim langzamer dan de 12.39,67 waarmee Bergsma aan het begin van het vorige olympische seizoen de titel pakte.

Kars Jansman klopte in de voorlaatste rit met een snelle slotronde ploeggenoot Beau Snellink. Met 13.05,79 werd hij derde.

Alleen de eerste twee van de 10 kilometer op de NK afstanden plaatsen zich voor de WK afstanden in maart in Heerenveen. Dat zijn Roest en Bergsma.

Schouten herstelt zich op NK met goud op 5000 meter

Irene Schouten heeft op de NK afstanden in Heerenveen haar titel op de 5000 meter geprolongeerd. De 30-jarige schaatsster van AH-Zaanlander bleef met een tijd van 6.50,36 Sanne in ’t Hof en Marijke Groenewoud voor.

Schouten, die een dag eerder slechts derde was geworden op de 3000 meter, versloeg in de laatste rit concurrente In ’t Hof, die met 6.51.79 tweede werd. De schaatsster van Gewest Fryslan bleef daarmee Groenewoud nipt voor, die daarvoor de lat hoog had gelegd met 6.52,37.

Alleen de eerste twee schaatssters op de 5 kilometer plaatsen zich voor de WK afstanden die van 2 tot en met 5 maart worden verreden in Thialf. Dat zijn in principe Schouten en In ’t Hof.

Drievoudig olympisch kampioene Schouten vertelde zaterdag, nadat ze zich op de 3000 meter op het nippertje had geplaatst voor de WK, dat ze een moeilijke tijd doormaakt. De schaatsster zei al heel lang tegen zichzelf te vechten na haar succesvolle Olympische Spelen van vorig jaar.

Schouten wint na 5000 meter ook massastart

Irene Schouten heeft voor de negende keer de titel gepakt bij het NK massastart. De schaatsster van AH-Zaanlander won na een lange solo. De sprint voor de resterende podiumplekken werd gewonnen door ploeggenoten Marijke Groenewoud en Elisa Dul. Schouten prolongeerde eerder op de dag haar titel op de 5000 meter.

De regerend olympisch kampioene op de massastart ging al na twee ronden in de aanval en nam een voorsprong van zo’n 100 meter waarbij haar ploeggenoten bij AH-Zaanlander goed afstopwerk deden. Evelien Vijn probeerde terug te rijden naar Schouten, maar kwam nauwelijks dichterbij.

„Het was een heel goed moment om te gaan, maar ik vond het eigenlijk iets te vroeg. Ik kon doorrijden en de coaches aan de kant zeiden dit tempo blijven rijden”, zei Schouten bij de NOS. „Als ik ineens zo veel voorsprong heb, ga ik ook niet stoppen.”

Schouten had zich zaterdag met brons nipt geplaatst voor de 3000 meter voor de WK en vertelde na afloop dat ze een zware tijd had doorgemaakt. Een dag later sloot ze de NK toch af met twee titels. „Ik ben teleurgesteld over hoe ik schaats, maar ik ben wel heel trots dat ik door knok en niet opgeef. Daarmee heb ik vandaag gewonnen.”