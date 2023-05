VIDEO: spelers Leeds United door het stof na negeren jonge fan

Op een video, die viraal is gegaan op sociale media, is duidelijk te zien hoe de spelers van Leeds, onder wie de Nederlander Crysencio Summerville, een zwaaiend jongetje in de kou laten staan. Dat doen ze bij het verlaten van het spelershotel.

,,Woorden kunnen niet uitdrukken om te laten merken hoezeer ons dit spijt”, laat de spelersgroep weten in een verklaring. ,,Deze jongen had meer liefde van onze selectie moeten ontvangen. Fans van Leeds United verdienen dit niet. Ze zijn er altijd bij. Tijdens een wedstrijddag maken we voor en na een wandeling altijd de tijd om handtekeningen uit te delen, maar dat is geen excuus. Hopelijk willen de ouders van deze jongen op deze video zich bekend maken. Dat zouden we zeer waarderen.”

Leeds heeft één punt meer dan de nummer 18 Leicester City. De nummer 18, 19 en 20 in de Premier League vliegen eruit.