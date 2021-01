UFC-vechter probeerde zussen te vermoorden: ’Het moest van een hogere macht’

Rivera vecht al sinds 2014 in de razend populaire Ultimate Fighting Championship (UFC). In de categorie van 51 tot 54 kilogram kroonde hij zich eenmaal tot wereldkampioen. Hij bezit een record van tien overwinningen en zes nederlagen.

Momenteel verblijft Rivera in een instelling. De Mexicaan werd op 8 januari gearresteerd nadat hij zijn twee zusters probeerde te vermoorden met een mes. Waarom? Omdat een „hogere kracht” hem gezegd had dat dit zijn „doel” was in het leven, aldus het politieverslag.

Verschillende buren belden de politie toen ze geschreeuw hoorden uit het appartement van de kooivechter in Boynton Beach. Toen agenten ter plekke arriveerden, vonden ze een 22-jarige vrouw naast de weg. Ze zat onder het bloed en had steekwonden in haar rug, hoofd en arm. De vrouw vertelde de agenten dat haar zus nog binnen was, waar de 33-jarige vrouw ook met verschillende steekwonden gevonden werd. Bovendien had zij twee ingeklapte longen.

Irwin Rivera (rechts) tijdens een UFC-gevecht. Ⓒ AFP

De zusters van Rivera vertelden aan de politie dat ze een nacht in zijn appartement verbleven en dat ze plots wakker werden toen de Mexicaan in hun kamer stond met een mes. De jongste van de twee kon ontsnappen en riep naar de buren: „Hij probeert ons te vermoorden, help ons!”

Rivera wilde ontsnappen, maar werd snel in de kraag gevat door agenten. „Ik heb mijn zusters vermoord”, zei hij bij zijn arrestatie.

De UFC liet al weten de zaak te bekijken en dat de carrière van Rivera momenteel on hold staat.

(Bron: Het Nieuwsblad)