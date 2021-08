Feyenoord bindt doelman Justin Bijlow tot medio 2025

Frank Arnesen is blij dat de club er nu al in geslaagd is de verbintenis van Bijlow open te breken en te verlengen: „Justin wordt een grote toekomst voorspeld. Week in week uit bewijst hij al zijn waarde voor de ploeg op de momenten dat dat nodig is. En hij wordt alleen maar beter. Het is mooi om te zien dat na eerder Orkun Kökcü, Luis Sinisterra en recenter Tyrell Malacia nu weer een jeugdige speler zich voor langere tijd aan de club verbindt. Dit is goed voor die jongens, die zich hier nog uitstekend kunnen door ontwikkelen, en het past ook goed in het beleid dat Feyenoord wil voeren.”

Bijlow debuteerde vier seizoenen geleden in het eerste elftal van Feyenoord. Nadat hij vanaf de F-pupillen het grootste deel van de jeugdopleiding had doorlopen, tekende hij op 17-jarige leeftijd zijn eerste profcontract. Aan het begin van het seizoen 2016-2017 sloot hij aan bij het eerste elftal. Onlangs werd Bijlow opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden van begin september.