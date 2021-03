Erwin van de Looi: ’Voorkeur voor jongens die weten hoe het werkt bij Jong Oranje’

Jong Oranje-bondscoach Erwin van de Looi Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Jong Oranje-coach Erwin van de Looi heeft geen plek in zijn EK-selectie voor Mohamed Ihattaren en Lutsharel Geertruida. Het leidt tot de discussie opleiden of presteren, nu de jeugdploeg na drie mislukte kwalificaties voor het eerst sinds 2013 vertegenwoordigd is op een eindronde. Vanaf volgende week woensdag wordt de groepsronde afgewerkt tegen de leeftijdgenoten van Roemenië, Duitsland en Hongarije.