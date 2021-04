Video: Liverpool-eigenaar diep door het stof na Super League-debacle

Henry is de eigenaar van de Fenway Sports Group, het collectief dat eigenaar is van Liverpool. „Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle supporters van Liverpool voor de onrust die ik heb veroorzaakt in de afgelopen 48 uur”, begint de Amerikaan.

Hij vervolgt zijn verhaal: „Dit project was sowieso nooit doorgegaan zonder de steun van de fans, daar dacht iedereen in Engeland hetzelfde over. De laatste 48 uur zijn jullie erg duidelijk geweest in jullie standpunt, dat hebben wij gehoord, dat heb ik gehoord.”

Pijn

Ook biedt hij zijn excuses aan trainer Jürgen Klopp en alle medewerkers en spelers van de club. „Zij hebben absoluut geen enkele verantwoordelijkheid voor al deze chaos. Zij zijn er het meest voor veroordeeld en dat is niet eerlijk. Dat doet het meeste pijn. Zij houden van jullie club en werken elke dag hard om jullie trots te maken.”

De zakenman uit de VS weet haast niet meer waar hij het moet zoeken, qua excuses. „Nogmaals, het spijt me, ik ben als enige verantwoordelijk voor de onnodige negativiteit die ontstaan is de afgelopen dagen. Dat is iets dat ik niet zal vergeten. Het toont de macht die de fans hebben vandaag de dag en in de toekomst. Als er íéts is dat deze vreselijke pandemie heeft aangetoond, is het hoe cruciaal de fans zijn voor onze sport.”

Bekijk hieronder de spijtbetuiging:

