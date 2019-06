Thiem bereikt simpel halve finale Roland Garros

De 25-jarige Oostenrijker won in de kwartfinale van Karen Chachanov. De nummer 4 van de plaatsingslijst versloeg de Rus in drie sets: 6-2 6-4 6-2. Thiem staat voor de vierde opeenvolgende keer in de halve finale van Parijs.

Alleen in de tweede set was sprake van de nodige spanning. Een break van Thiem bij 4-4 gaf de doorslag. Daarna kwam de Oostenrijker, die vorig seizoen de finale verloor van de Spanjaard Rafael Nadal, niet meer in de problemen.