FC Groningen wil binnen vijf jaar Europa in: ’Duels zoals tegen Atlético en Inter’

In dat beleidsplan schetst Groningen hoe het de komende jaren in alle opzichten wil groeien tot een stabiele subtopper. De noorderlingen kwalificeerden zich in 2015 als winnaar van de KNVB-beker voor het laatst voor Europees voetbal.

De ploeg van trainer Danny Buijs staat nu in de Eredivisie op de zevende plaats. „In ’Samen naar de Grote Markt’ wordt richting gegeven aan de koers die we hebben ingezet”, zegt algemeen directeur Wouter Gudde. „Het doel: binnen vijf jaar met ’stad en ommeland’ op de Grote Markt staan, het hart van provincie en stad, waar sportieve successen van FC Groningen samen worden gevierd. De weg die we hiervoor bewandelen, kent vier pijlers en een meer interne doelstelling die het optimaliseren en financieel sterker maken van de organisatie betreft door voornamelijk effectiever en efficiënter te werken.”

Fitste en sterkste spelers

De vier pijlers zijn sportief, maatschappelijk, economisch en evenementen. Zo wil Groningen de „fitste en sterkste spelers” hebben in vergelijking met clubs van hetzelfde niveau en moeten minimaal 4 van de 22 selectiespelers uit de eigen opleiding komen.

„Ons doel? Europees voetbal!”, staat in het beleidsplan. „Wedstrijden zoals tegen Atlético Madrid en Internazionale. Of tegen Fiorentina en Partizan Belgrado. Het zijn de gouden herinneringen van onze supporters. Waarover nog steeds wordt gesproken. De hunkering naar nieuwe herinneringen is groot. Onze Europese droom.”