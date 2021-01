Ajax vindt opening in gesprek met Brian Brobbey

Waar de gesprekken de afgelopen weken vastliepen, is er nu toch een opening gevonden. Dat de talentvolle spits mocht invallen in De Klassieker was dan ook een signaal naar Brobbey, die deze week opnieuw in de directiekamer aanschuift.

De opvallende wending kan te maken hebben met het mogelijke vertrek van Klaas-Jan Huntelaar naar Schalke 04. Omdat Brobbey een aflopend contract heeft, zou Ajax hem deze winter moeten verkopen om nog iets aan hem over te houden. Maar tijdens een seizoen eventueel twee spitsen kwijtraken, is natuurlijk verre van ideaal. Borussia Dortmund en AZ werden aan Brobbey gelinkt, maar Ajax doet er alles aan om hem te behouden.

