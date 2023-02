Dortmund na zege op Hoffenheim in afwachting van topper alleen koploper Bundesliga

Vlak voor rust zette Julian Brandt Dortmund op voorsprong, na voorbereidend werk van aanvoerder Marco Reus. Donyell Malen, voormalig speler van PSV, kwam na ruim een uur in het veld bij de bezoekers.

Aanvaller Karim Adeyemi ontbrak wegens een blessure bij Dortmund. Hij hoopt over anderhalve week in de wedstrijd in de Champions League tegen Chelsea zijn rentree te kunnen maken.

Zondag is het topduel tussen Bayern München en 1. FC Union Berlin, dat eerder in de week Ajax uitschakelde in de tussenronde van de Europa League.

Zege Leipzig

Leipzig versloeg Eintracht Frankfurt, 2-1. Halverwege leidde Leipzig met 2-0. Timo Werner en Emil Forsberg maakten de doelpunten. Na iets meer dan een uur maakte Djibril Sow het weer spannend. Leipzig staat nu vierde, op 4 punten van Dortmund.