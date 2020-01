Opmerkelijk: Almere City plaatst ’snackmuren’ ín stadion

De club uit de Keuken Kampioen Divisie is een samenwerking met FEBO aangegaan. Dit komt omdat er in het stadion meer ruimte voor horeca en dergelijke is vrijgekomen, meldt directeur John Bes aan Omroep Flevoland.

„We dachten: ’hoe kunnen we onze fans het best bedienen tijdens het kwartier voor de wedstrijd en in de rust?’ We kwamen toen op het idee van de automatieken. Op deze manier kunnen we veel meer toeschouwers sneller van een lekkere snack voorzien.”

Maar het is niet de bedoeling dat er alleen maar ongezonde snacks uit de muur getrokken kan worden. Er gaat ook ruimte komen voor gezonde snacks. „Je weet wat wij allemaal doen om alles en iedereen binnen de club fit te houden, zoals afval-programma’s voor business-club leden. Maar een kwalitatieve snack moet gewoon kunnen. Snacks hoort gewoon nog steeds bij voetbal naast een aantal zaken, die meer richting het gezonde assortiment gaan.”