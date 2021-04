Blamage Chelsea tegen laagvlieger West Bromwich Albion

Chelsea kwam nog wel op een 1-0 voorsprong door een treffer van Christian Pulisic. Niets leek een vervolg op een knappe reeks van veertien duels op rij in alle competities zonder nederlaag in de weg te staan. Maar kort na het doelpunt volgde de tweede gele kaart voor Thiago Silva. Trainer Thomas Tuchel, die in januari de ontslagen Frank Lampard opvolgde, reageerde met een tactische wissel die Hakim Ziyech zijn plaats kostte. Met tien man liep het voor Chelsea helemaal mis in de extra tijd van de eerste helft. Matheus Pereira scoorde twee keer: 1-2.

Hakim Ziyech (R) probeert de bal te beschermen voor Semi Ajayi van West Bromwich Albion. Ⓒ EPA

Door doelpunten van Callum Robinson en Mbaye Diagne nam de afstraffing van Chelsea wel erg forse vormen aan. Via invaller Mason Mount kon Chelsea nog wel wat terug doen: 2-4. Maar in de blessuretijd was het opnieuw West Bromwich dat toesloeg. Het was Robinson die tekende voor zijn tweede treffer van de middag: 2-5. Het was de eerste nederlaag van Chelsea onder Tuchel.

