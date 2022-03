VVV-Venlo eert bij carnavalsdrama doodgestoken fan

Via een Facebook-bericht roept de groep Yellow Black Fanatics op om tijdens de wedstrijd van vrijdag tegen FC Volendam in de 21e minuut lang te applaudisseren voor Janssen.

„Wij hebben net als velen van jullie kennis moeten nemen van het trieste nieuws dat onze mede-supporter Guus Janssen, die iedere wedstrijd met zijn vrienden bij ons op O3 stond, het slachtoffer is geworden van zinloos geweld afgelopen maandag in Horst. Guus heeft deze laffe daad helaas niet mogen overleven. Wij wensen namens de YBF alle vrienden, familie en andere nabestaanden ontzettend veel sterkte toe met dit grote verlies”, valt te lezen in de verklaring.

„Om Guus een laatste eer te bewijzen willen wij graag van iedereen die in de Koel aanwezig is bij de wedstrijd VVV-Volendam vragen om gedurende de 21e minuut (20:00 tot 21:00) een groot applaus te geven voor Guus. Daarnaast willen wij vragen of zo veel mogelijk mensen de zaklamp van de telefoon willen gebruiken om gedurende deze minuut een lampje te branden voor Guus. We hopen dan ook op jullie medewerking.”

Steekpartij

De steekpartij deed zich maandag volgens een woordvoerster van de politie rond 19.35 uur voor op het Sint Lambertusplein in Horst. De hulpdiensten probeerden Janssen nog te reanimeren. Ook de inzet van een traumahelikopter bleek vergeefs. Het zwaargewonde slachtoffer overleed ter plaatse.

Direct na de steekpartij werden alle carnavalsactiviteiten in het centrum stilgelegd. De muziek ging uit, de café’s stroomden leeg, iedereen ging naar huis. Enkele mensen huilden en werden door anderen getroost. In de drukte van carnaval waren veel mensen getuige van de fatale steekpartij. Voor hen is professionele hulp ingeschakeld.

De verdachte die maandagavond laat werd opgepakt is een 19-jarige jongeman uit die plaats. De woordvoerster van het OM kon dinsdag niet meer over de achtergronden van de steekpartij vertellen, omdat de verdachte in volledige beperking zit. Dat wil zeggen dat hij met niemand mag praten behalve met zijn advocaat. Ook worden in dit geval geen verdere mededelingen gedaan door politie en justitie.