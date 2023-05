LIVE F1: kan Verstappen eerste pole position in Monaco verzilveren?

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Wereldkampioen Max Verstappen start zondag in de Grand Prix van Monaco vanaf pole position. Dat is voor het eerst in deze wedstrijd, die hij in 2021 wel al een keer won. Sergio Pérez start vanuit het achterveld. De Mexicaan, de nummer 2 in de strijd om de wereldtitel, crashte zaterdag al tijdens Q1.