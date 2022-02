Wolfsberger-speler reddende engel voor stikkende tegenstander

Luka Lochoshvili Ⓒ ANP/HH

De schrik was groot zondagavond in het duel tussen FK Austria Wien en Wolfsberger AC in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. Kort voor het einde van de wedstrijd kreeg Austria-verdediger Georg Teigl een kniestoot tegen zijn hoofd en viel bewusteloos op het veld.