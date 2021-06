Roland Garros: Zverev eenvoudig naar laatste vier

Zverev is de nummer 6 van de plaatsingslijst in Parijs. Hij haalde eerder in 2020 al de halve finale op de Australian Open en de finale van de US Open. Die verloor hij van de Oostenrijker Dominic Thiem.

In Parijs haalde Zverev twee keer eerder de kwartfinales, in 2018 en 2019. Zijn tegenstander in de halve finale komt uit de partij tussen de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev en de nummer 5 van de plaatsingslijst Stefanos Tsitsipas uit Griekenland.

Tegen Davidovich Fokina, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp had uitgeschakeld, had Zverev het behoorlijk lastig in de eerste set. De Spaanse nummer 46 van de wereldranglijst brak meteen de eerste opslagbeurt van de Duitser, maar leverde daarna zijn eigen service weer in. Ook daarna verloor Zverev nog twee keer zijn opslagbeurt, maar dat deed de Spanjaard nog een keer vaker, waardoor Zverev alsnog na 49 minuten de eerste set met 6-4 won.

Daarna begon de Duitser beter te spelen en hield hij zijn eigen opslagbeurten. Zverev maakte gebruik van de breakkansen op de opslag van Davidovich Fokina en maakte het in 47 minuten tijd af. Op 5-1 in de derde set benutte hij meteen het eerste matchpoint.

Vrouwen: Zidansek blijft verrassen

De Sloveense Tamara Zidansek blijft maar verrassen op Roland Garros. De nummer 85 van de wereld bereikte de halve finale door ook de Spaanse Paula Badosa te verslaan: 7-5 4-6 8-6. Zidansek kwam op voorgaande grand slams nooit verder dan de tweede ronde, maar stijgt in Parijs boven zichzelf uit.

Zidansek, de eerste Sloveense ooit in de kwartfinales van een grandslamtoernooi, toonde karakter op het vrijwel lege Court Philippe-Chatrier. Ze kwam in de eerste set met 3-0 achter, maar trok de set alsnog naar zich toe nadat ze de zenuwen van zich af had geschud. In de tweede gaf ze een voorsprong van 4-2 uit handen. Badosa nam het initiatief over en pakte zes games op rij, maar Zidansek knokte zich terug in de partij. Bij een stand van 6-6 werkte de Sloveense drie breakpoints weg. Zidansek behield haar eigen servicebeurt en sloeg daarna toe op de service van Badosa.

Tamara Zidansek in actie in de kwartfinale Ⓒ ANP/HH

De Sloveense verraste in de eerste ronde Bianca Andreescu, in 2019 winnares van de US Open en de nummer 7 van de wereld. Zidansek versloeg daarna ook Madison Brengle, Katerina Siniakova en Sorana Cirstea. Badosa, haar Spaanse opponente in de kwartfinales, was met een toernooizege op gravel in Belgrado naar Parijs gekomen. De 23-jarige Spaanse had ook de halve finale gehaald op gravel in Charleston en Madrid en begon als favoriet aan de partij. Zidansek bleek echter over de meeste veerkracht te beschikken.

Pavlyuchenkova

„Ik wist dat het een zware strijd zou worden”, zei de Sloveense. „In de tweede set speelde ik moeizaam, waardoor zij terugkwam in de partij. Maar in de derde set ging ik beter en beter spelen.” In de halve finale treft ze de de Russin Anastasia Pavlyuchenkova. Die versloeg in een lange partij na ruim tweeënhalf uur Elena Rybakina uit Kazachtstan: 6-7 (2) 6-2 9-7.

Voor de als 31e geplaatste Pavlyuchenkova is het de eerste keer dat ze de laatste vier haalt in een grandslamtoernooi. Ze haalde eerder op alle vier de grandslams de kwartfinales. Het is de 52e keer dat de Russin deelneemt aan een grandslamtoernooi.

Pavlyuchenkova en haar dubbelpartner Rybakina, de nummer 21 van de plaatsingslijst, maakten er een spannende partij van. De speelster uit Kazachstan liep in de eerste set uit naar 4-1, maar leverde die voorsprong ook weer in. In de tiebreak kwam ze op 5-0 en die marge leverde ze niet meer in.

De Russin herstelde zich echter met een sterkte tweede set, die ze met twee breaks won. In de beslissende derde set gaven de twee elkaar nauwelijks iets toe. Pavlyuchenkova nam op haar eigen service steeds een game voorsprong en haar tegenstandster maakte weer gelijk. Tot 8-7. Op het eerste matchpoint voor de Russin sloeg Rybakina een dubbele fout.

Koolhof en Schuurs missen finale gemengd dubbel in Parijs

Het is Wesley Koolhof en Demi Schuurs niet gelukt de finale te bereiken van het gemengd dubbel. Het Nederlandse duo verloor in de halve finale in twee sets van de Russen Elena Vesnina en Aslan Karatsev: 6-4 6-1.

Koolhof en Schuurs verloren de eerste set door een break op 5-4. De Russen wonnen vervolgens ook de eerste opslagbeurt van Koolhof in de tweede set en en daarna de opslagbeurt van Schuurs. Op 5-1 maakten Vesnina en Karatsev het op het tweede matchpoint af. Koolhof en Schuurs werden beiden al uitgeschakeld in respectievelijk het mannen- en vrouwendubbel.

Grandslamwinnares Andreescu breekt met coach na deceptie Parijs

De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft ruim een week na haar roemloze aftocht op Roland Garros afscheid genomen van haar coach, Sylvain Bruneau. De 20-jarige Canadese bereikte onder leiding van haar landgenoot de mondiale top, met als hoogtepunt het winnen van de US Open in 2019.

„Met pijn in het hart laat ik weten dat ik in samenspraak met mijn coach, mentor en vriend, Sylvain, besloten heb om onze samenwerking te beëindigen”, aldus de nummer 7 van de wereld. „Onze vriendschap blijft voor altijd. Ik ben enorm dankbaar voor alles wat we samen hebben bereikt. Sylvain was meer dan een coach, hij is familie.”

Andreescu stond ruim een jaar aan de kant vanwege een knieblessure. Ze maakte begin dit jaar haar rentree op de Australian Open, waar de Canadese in de tweede ronde werd uitgeschakeld. Op Roland Garros verloor ze in de eerste ronde van de Sloveense Tamara Zidansek, die inmiddels de halve finales heeft bereikt in Parijs.