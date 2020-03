Ook Arsenal-coach Arteta besmet met coronavirus

The Gunners hebben hun trainingsaccommodatie op slot gegooid. Spelers van Arsenal waren al in quarantaine geplaatst, omdat ze in contact zijn geweest met de eigenaar van de Griekse club Olympiakos. Die testte ook positief op het coronavirus.

Volgens Arsenal-directeur Vinai Venkatesham is Arteta „teleurgesteld, maar in een goed humeur.”

„Alle mensen die bij Mikel in de buurt zijn geweest, worden in quarantaine geplaatst. Naast de spelers en leden van de technische staf zullen dat mensen uit Londen Colney zijn”, aldus Arsenal in een verklaring. Colney is het deel in Londen waar Arsenal het stadion en trainingscomplex heeft.

De clubs uit de Premier League komen vrijdag in spoedzitting bijeen om te bespreken wat te doen met de competitie. De wedstrijd tussen Manchester City en Arsenal werd woensdag al afgelast vanwege het longvirus.