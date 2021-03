Formule 1-coureurs dragen dit seizoen geen shirts met ’end racism’

Vorig seizoen maakten de coureurs voor elke race op de grid een statement door allemaal een zwart T-shirt te dragen met de tekst ’end racism’. Ook werd er telkens een video afgespeeld. Wereldkampioen Lewis Hamilton droeg als enige vaak een kledingstuk met de tekst ’black lives matters’. Het merendeel van de rijders besloot ook op een knie te gaan.

Ook dit seizoen zullen de coureurs gezamenlijk een statement maken voor elke race. Na overleg met de rijders en teams is besloten dat er samen op een WeRaceAsOne-banner wordt gestaan. Dit is het initiatief van de Formule 1 om aandacht te vragen voor duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit. De coureurs zijn wel vrij om welk gebaar dan ook te maken.

Duidelijk is wel dat het genoemde T-shirt niet meer wordt aangetrokken en de coureurs er gewoon in hun race-overall staan. ,Een woordvoerder zegt: „De hele Formule 1 is verenigd in zijn steun aan WeRaceAsOne en de coureurs zullen allemaal hun eigen steun betuigen aan het initiatief voorafgaand aan de Grand Prix. Het staat de coureurs vrij om voor de race op hun eigen manier hun engagement te tonen en ze hoeven geen specifiek gebaar te maken. Het belangrijkste is dat ze allemaal samen zijn en onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusie en gemeenschap ondersteunen.”