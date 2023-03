Jumbo stopt na 2024 als hoofdsponsor wieler- en schaatsploeg

Jumbo overweegt momenteel de opties om wellicht in een andere hoedanigheid de sponsoring te vervolgen. Vanuit de wielerploeg is te horen dat men ervan uitgaat dat Jumbo zich niet volledig terugtrekt.

De supermarktketen laat weten op dit moment te kijken naar haar positionering. „Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities én de behoeftes van onze klant”, meldt een woordvoerster van Jumbo.

„De afgelopen jaren hebben deze teams geweldige sportieve prestaties neergezet en we zijn er ontzettend trots op dat zowel de schaatsploeg als de wielerploeg inmiddels tot de beste teams ter wereld behoren”, laat de woordvoerster van Jumbo verder weten. „We werken samen aan een langdurig succesvolle toekomst voor Team Jumbo-Visma en het is onze intentie ook in de toekomst aan het team verbonden te blijven. Onze huidige sponsorovereenkomst met Team Jumbo-Visma loopt tot het einde van 2024. Zodra hier iets over te melden is, laten we dit vanuit Jumbo weten.”