Wielerunie UCI scherpt regels voor transgenders aan

De vorige overgangsperiode was 12 maanden. Daar komt nu dus verandering in. „Gezien de belangrijke rol die spierkracht en ’power’ spelen bij de wielerprestaties heeft de UCI besloten om de overgangsperiode te verlengen”, meldt het bestuursorgaan in een verklaring.

De wijziging gaat in op 1 juli 2022. Het oude beleid werd opnieuw bekeken nadat de Britse Emily Bridges niet werd toegelaten tot het Britse baankampioenschap op het onderdeel omnium in maart van dit jaar. De Britse bond besloot vervolgens in april zijn transgender- en non-binaire deelnamebeleid op te schorten, na de mislukte poging van Bridges om deel te nemen aan een vrouwenevenement.